Tram Bologna: pronto per il Cosmoprof il nuovo parcheggio Michelino

Si moltiplicano le zone che, dopo i lavori della tranvia, vengono riconsegnate alla città interamente riqualificate. Se sulla Rossa manca sempre meno alla riapertura di via San Felice, lungo la Verde si è concluso ieri notte il maxi intervento intorno al nuovo ponte della ferrovia di via di Corticella. Ecco tutte le novità in dettaglio.

In Fiera

Portate a termine le asfaltature lungo tutto viale Aldo Moro, il quartiere fieristico si completa in tempo per l’avvio del Cosmoprof con l’apertura del parcheggio Michelino. L’area di sosta, completamente razionalizzata e riqualificata con nuove piantumazioni, sarà disponibile per i fornitori e il personale impegnato nella fiera a partire dalla prossima settimana, in coincidenza con l’inizio della manifestazione.

Lungo la via Emilia

Sempre a partire da lunedì 23 marzo si conclude l’intervento sui sottoservizi nel tratto di via Emilia Ponente di fronte all’Ospedale Maggiore. Il traffico in direzione periferia – temporaneamente deviato sulla sede tranviaria – tornerà a transitare su una corsia dedicata nella sezione nord della carreggiata, mentre la fermata del trasporto pubblico sarà ricollocata nella sua posizione originaria in largo Nigrisoli. Nella stessa data, per una settimana, verrà aperta una piccola area di intervento all’incrocio con via Marzabotto, senza modifiche alla viabilità.

Su via di Corticella

Conclusa la spinta del nuovo sottopasso ferroviario e ripristinati nella notte i binari sopra l’infrastruttura, ora i lavori si concentrano sull’effettiva realizzazione della tranvia sotto il cavalcavia. Qui, lo ricordiamo, saranno presenti due corsie stradali – una per senso di marcia – separate dalla sede tranviaria della Linea Verde posta al centro della carreggiata. La completa riapertura carrabile è prevista entro il mese di maggio.

I prossimi interventi di posa rotaie

I lavori di posa dei binari in programma in questi giorni – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – sono localizzati: