Successo della Fp Cgil nel rinnovo della RSU in Sassuolo Gestioni Patrimoniali e Maranello Patrimonio

Si sono svolte martedì 17 marzo 2026 le elezioni RSU di Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl e Maranello Patrimonio Srl. Successo della Fp Cgil, che elegge 2 delegati su 3 in SGP e l’unico rappresentante in MP. Le due società patrimoniali hanno come socio unico il proprio comune di riferimento e al personale viene applicato il Cccnl Federcasa.

Attualmente sono 24 i dipendenti di Sassuolo Gestioni Patrimoniali e 17 quelli di Maranello Patrimonio. Ha votato rispettivamente l’87,5% e l’82,35% degli aventi diritto, a dimostrazione del forte interesse dei lavoratori per l’appuntamento elettorale.

“Con queste elezioni, da noi fortemente volute – evidenzia Enrico Abbati funzionario Fp Cgil – intendiamo dare la giusta attenzione a questi lavoratori, che a tutti gli effetti sono lavoratori privati ma che si occupano di attività di competenza dell’ente locale. Era importante, dopo diversi anni, rinnovare la compagine rappresentativa in SGP che si era ridotta per effetto di dimissioni, e averlo fatto eleggendo contestualmente anche un rappresentante nella patrimoniale di Maranello, crediamo sia un valore aggiunto. Intendiamo incontrare, non appena possibile, gli Amministratori Unici delle società interessate per illustrare le tematiche emerse nelle assemblee con i lavoratori ed avviare attività di confronto e contrattazione”.

In SGP non si votava dal 2021, quando Fp Cgil elesse un solo delegato, mentre nella Maranello Patrimonio non era presente alcuna rappresentanza.

“Riteniamo fosse importante anche dare un segnale, costruire una sorta di ponte tra il pubblico e il privato in nome della democrazia e della rappresentanza – sottolinea Abbati – L’Assemblea Generale nazionale della Cgil del gennaio scorso, infatti, ha inteso avviare una stagione di iniziativa politica e organizzativa per promuovere le elezioni delle Rsu in tutte le aziende con più di 15 dipendenti, come già avviene ogni 3 anni in tutti gli enti pubblici. Riteniamo sia fondamentale alimentare ovunque la partecipazione dei lavoratori. L’organizzazione di elezioni Rsu, a maggior ragione in ambito privato, non è mai scontata; è giusto pertanto ringraziare chi si è candidato e chi ha dato il suo contributo per le commissioni elettorali e gli altri aspetti organizzativi”.