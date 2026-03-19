“Scelgo di esserci”: la solidarietà entra al Liceo Gatano Chierici

Cosa significa oggi essere cittadini attivi? La risposta è nel progetto “Scelgo di esserci”, un’iniziativa che vede i nostri studenti protagonisti di un percorso di crescita civile e sociale. Inserito nel progetto regionale Concittadini, il percorso nasce per trasformare concetti astratti come solidarietà e fiducia in azioni concrete, mettendo i ragazzi a diretto contatto con il mondo del terzo settore.

Il progetto non si limita alla teoria, ma si sviluppa attraverso un’esperienza immersiva che coinvolge studenti e docenti delle classi 3E, 3L e 3G sotto la guida del referente, il Professor Giuseppe Illuzzi. Il percorso prevede momenti di approfondimento didattico in aula e un incontro, seppur “online” con le numerose realtà associative che operano instancabilmente sul nostro territorio.

Dal 16 al 20 marzo, i corridoi del Liceo Chierici si trasformano in uno spazio di scoperta e condivisione: La Mostra Informativa: è allestita sulla scala monumentale con volantini e materiali dedicati alle associazioni partner. Sarà un’occasione preziosa per conoscere le diverse forme di volontariato — dall’assistenza socio-sanitaria alla tutela dell’ambiente — e per capire come ognuno di noi possa fare la differenza. Azione Concreta: Parallelamente alla mostra, la scuola sta promuovendo una raccolta alimentare solidale. Tutto il ricavato sarà destinato alla Caritas Reggiana, per sostenere le persone in difficoltà della nostra comunità.

Il successo di “Scelgo di esserci” è reso possibile dalla straordinaria partecipazione di numerose associazioni. Un ringraziamento speciale va a: Mondo Attivo, Una Goccia di Speranza, LILT, VIP Viviamo in Positivo, AIMA, Zero Favole, Casina dei Bimbi, Fly Zone, Telefono Azzurro, ENPA, Centro di Solidarietà, Effetto Notte, All Inclusive Sport, Sostegno Zucchero, Nuovamente, I Fiori di Prato, UIC e Un Bambino per Amico. Il percorso si concluderà con un evento finale di restituzione. In questa occasione, gli studenti condivideranno con l’intera comunità scolastica i risultati raggiunti, le riflessioni maturate e l’impatto emotivo di questa esperienza. Perché scegliere di “esserci” non è solo un atto di generosità, ma il primo passo per costruire insieme una società più coesa e consapevole.