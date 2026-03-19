San Felice sul Panaro: ancora appuntamenti con “Music Journey – From Outer Space”,

Prosegue a San Felice sul Panaro “Music Journey – From Outer Space”, la rassegna di concerti che si svolge presso l’auditorium di viale Campi, con inizio alle 20.45. Venerdì 20 marzo, il jazz sarà protagonista con la “Pibaba Jazz Band” con Claudia Franciosi, Andrea Mai, Francesco “Alga” Zucchi, Francesco Borghi. Music Journey” è un viaggio nell’universo della musica, tra generi, epoche e contaminazioni.

Dal pop al rock, dal country al jazz, dal soul al rap: parole e musica si intrecciano per accompagnare il pubblico in un percorso che attraversa il tempo e lo spazio. Protagonisti sono musicisti professionisti e docenti della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, mentre le serate sono presentate da Guido “Fulz” Vicenzi. La manifestazione prosegue venerdì 17 aprile con il soul del “Whole Tone Trio” con Chiara Bolognesi, Elia Garutti, Francesco “Alga” Zucchi, Federico Bocchi. Organizzano assessorato alla Cultura del Comune di San Felice, Fondazione scuola di musica “Andreoli”, Cincillà Records, Lions sezione di Finale Emilia – San Felice, con la collaborazione di Pro Loco e con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare.

Ingresso singolo: 7 euro. Sconto del 20 per cento per gli studenti della Fondazione Andreoli. Il ricavato delle serate, al netto delle spese, sarà destinato a progetti giovanili.

Per informazioni: info.cincillarecords@gmail.com