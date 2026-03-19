Sabato allo Storchi di Modena “Bambin@=Cittadin@ – La scuola senza confini”

Circa 300 bambini, 63 classi coinvolte e oltre trenta Paesi di provenienza. Sabato 21 marzo il Teatro Storchi (già sold out) ospita l’undicesima edizione di “Bambin@=Cittadin@ – La scuola senza confini”, la manifestazione con cui il Comune di Modena conferisce la cittadinanza onoraria modenese a bambine e bambini con background internazionale che stanno concludendo il ciclo di istruzione primaria.

Promossa dal Comune di Modena per volontà del Consiglio comunale, in collaborazione con Unicef, l’iniziativa ribadisce attraverso un gesto simbolico il principio di uguaglianza dei diritti di tutti i bimbi, riconoscendo alla scuola un ruolo centrale nella costruzione di una comunità inclusiva e interculturale, luogo privilegiato di incontro e di esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza.

Alla cerimonia, insieme ai bambini e alle bambine, saranno presenti compagni di classe, famiglie e insegnanti, oltre alle autorità cittadine: il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli, il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri e il presidente provinciale di Unicef Lorenzo Iughetti.

L’evento sarà presentato da Isabella Dapinguente e accompagnato dall’orchestra e dal coro del Liceo musicale Sigonio, con circa 50 studenti sul palco. Il liceo, nel corso dell’anno, ha incontrato alcune classi delle scuole primarie nell’ambito del progetto “Music Labs”, inserito nel catalogo “Itinerari Scuola Città” del Comune di Modena.

Le classi, in particolare, hanno lavorato sui temi dei diritti dell’infanzia e della cittadinanza, anche attraverso percorsi didattici proposti da Unicef. I bambini e le bambine hanno riflettuto su uguaglianza, incontro e molteplicità, sul valore delle lingue e delle differenze culturali, producendo canzoni, poesie, filastrocche, video, cartelloni e mappe della città. Ben 38 classi quinte hanno inviato materiali che sono stati raccolti in un video, realizzato per l’occasione, che sarà presentato in anteprima al Teatro Storchi e successivamente reso disponibile sul canale YouTube di Memo.

Quest’anno sono circa 300 i bambini che riceveranno la cittadinanza onoraria modenese (70 in più degli scorsi anni). Le classi coinvolte sono complessivamente 63, oltre a due classi prime della scuola secondaria di primo grado. Ampia anche la pluralità dei Paesi di provenienza dei bambini e delle loro famiglie, con oltre trenta nazionalità rappresentate.

“Bambin@=Cittadin@ – afferma l’assessora Venturelli – è un momento importante per la città perché riconosce, anche simbolicamente, che tutti i bambini che vivono e studiano a Modena sono parte della stessa comunità. La scuola è il luogo in cui questo accade ogni giorno, attraverso le relazioni, l’apprendimento e la condivisione. Con questa iniziativa vogliamo valorizzare questo percorso e rafforzare il senso di appartenenza, a partire dai più piccoli, costruendo una comunità capace di riconoscersi nelle differenze e di crescere insieme.