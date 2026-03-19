Rubiera: in giro per il paese con un cutter in mano. Denunciato

Un episodio inquietante si è verificato l’altra sera, intorno alle 20:30, nei pressi di un bar situato in via Emilia Est a Rubiera. Alcuni passanti hanno notato un uomo che si aggirava con un cutter in mano e hanno prontamente avvisato il 112. La segnalazione ha allertato la Centrale Operativa di Reggio Emilia, che ha inviato sul posto i carabinieri della stazione di Correggio, impegnati in un regolare servizio di pattugliamento.

Giunti sul luogo, i militari hanno rintracciato l‘individuo descritto dai testimoni, poi identificato come un uomo di 41 anni residente a Reggio Emilia. Alla richiesta degli agenti, l’uomo ha consegnato spontaneamente un cutter rosa della lunghezza di 15 cm, con una lama di circa 5 cm, che custodiva nascosto nella parte interna dei pantaloni. Tuttavia, non ha fornito alcuna spiegazione plausibile per il possesso dell’oggetto. Il cutter è stato immediatamente sequestrato, e l’uomo è stato condotto in caserma.

Dopo le consuete formalità di rito, i carabinieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di porto abusivo di armi o oggetti idonei all’offesa. Parallelamente, l’individuo è stato sottoposto agli accertamenti necessari nell’ambito delle indagini preliminari che proseguiranno per consentire ulteriori approfondimenti investigativi e determinazioni in merito all‘eventuale esercizio dell’azione penale. L’episodio sottolinea il costante impegno dei carabinieri nel garantire la sicurezza pubblica e contrastare il possesso illecito di strumenti potenzialmente pericolosi.