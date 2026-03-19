Referendum costituzionale, informazioni utili per il voto a Carpi

Sono 53 mila 276 i cittadini carpigiani che hanno diritto al voto nel referendum costituzionale per la riforma della magistratura in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Si tratta di un referendum confermativo: i cittadini sono invitati a confermare o respingere la legge costituzionale che modifica l’attuale ordinamento giudiziario approvata nei mesi scorsi dal Parlamento.

I votanti riceveranno una sola scheda che invita a rispondere alla domanda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”.

Il referendum costituzionale non prevede un quorum, sarà dunque valido a prescindere dal numero dei votanti.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto 18 anni entro domenica 22 marzo, primo giorno della votazione (compreso).

Si vota domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15, nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale. Per votare è necessario presentarsi con un documento di identità o riconoscimento e, appunto, con la tessera elettorale. Si invitano dunque gli elettori ad accertarsi di essere in possesso della tessera elettorale e a verificare che vi siano ancora spazi disponibili e che i dati riportati siano aggiornati.

In caso di necessità, è possibile richiedere duplicati e aggiornamenti delle tessere elettorali e nuove carte di identità elettronica (la cui ricevuta di rilascio costituisce documento valido per votare) ai Servizi demografici, in viale dei Cipressi 1. I servizi saranno aperti in via straordinaria venerdì 20 e sabato 21 marzo con orario continuato dalle 9 alle 18, domenica 22 marzo dalle 7 alle 23, lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Gli elettori con problemi di deambulazione possono chiedere il trasporto al seggio chiamando la Croce Blu (059 698585) o la Croce Rossa (059 654463). Gli elettori affetti da grave infermità che non lo avessero ancora fatto, possono chiedere il certificato per il voto assistito al medico che sarà presente nella sede dei Servizi Demografici domenica 22 marzo, dalle 11 alle 12.

Tutte le informazioni sui referendum si possono trovare sul sito del Comune di Carpi (www.comune.carpi.mo.it) dove saranno pubblicati anche, in tempo reale, i dati sull’affluenza e, a partire dalle 15 di lunedì 23 marzo, i risultati. I dati su affluenza e i risultati saranno anche visibili sul monitor dell’Ufficio relazioni con il pubblico che si trova sotto il portico del Grano su corso Alberto Pio.