Referendum 22-23 marzo, i servizi predisposti dall’Amministrazione comunale di Bologna

Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale.

Nel Comune di Bologna gli aventi diritto sono 290.209 cittadini/e elettori/trici. A partire da questa consultazione elettorale, le elettrici e gli elettori non sono più suddivisi per genere maschile e femminile, ma in due elenchi separati e ordinati per cognome in ordine alfabetico (A-L e M-Z). La modifica è stata apportata dalla legge n. 72 del 2025.

Saranno allestiti 445 seggi ordinari, 364 seggi estero e 16 seggi speciali.

Dati affluenza e voti scrutinati

Il Comune di Bologna attiverà, come di consueto, uno spazio web sulla homepage della Rete Civica.

Il Comune di Bologna diffonderà i dati relativi all’affluenza delle ore 12, 19 e 23 di domenica 22 marzo e delle ore 15 di lunedì 23 marzo e progressivamente i risultati dello scrutinio su questa piattaforma in continuo aggiornamento.

Qui tutte le informazioni su come esercitare il diritto di voto e la mappa dei seggi

https://informazioni.comune.bologna.it/elezioni/referendum-22-23-marzo-2026

Tessera elettorale

Si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione alla votazione.

In caso di esaurimento di tutti gli spazi, occorre rinnovare la tessera elettorale (oppure richiederne duplicato in caso di smarrimento o furto).

Carta d’identità

Se nei giorni che precedono le consultazioni elettorali si è fatta richiesta per ottenere la Carta d’identità elettronica (Cie), ma non è ancora stata consegnata, sarà possibile esercitare ugualmente il diritto di voto presentando come documento di riconoscimento valido la ricevuta della richiesta di Cie.

Aperture straordinarie Uffici comunali di prossimità

In vista del voto, il Comune di Bologna ha previsto aperture straordinarie di alcuni Uffici comunali di prossimità per favorire il rilascio delle tessere elettorali – anche in caso di richiesta duplicato per smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi sulla tessera – dando contestualmente l’opportunità di sostituire le Carte d’Identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) con la Cie (Carta identità elettronica).

Di seguito le aperture straordinarie, dedicate esclusivamente al rilascio della tessera elettorale e alla sostituzione delle carte cartacee, ad accesso libero, senza appuntamento:

piazza Liber Paradisus: fino a sabato 21 dalle 8 alle 18; domenica 22 dalle 7 alle 23; lunedì 23 dalle 7 alle 15;

piazza Maggiore, Borgo Panigale-Reno (via Battindarno, 123), Porto-Saragozza (via Pier De’ Crescenzi, 14), San Donato – San Vitale (piazza Spadolini, 7), Savena (via Arno, 26):fino a sabato 21 dalle 8.15 alle 18; domenica 22 dalle 7 alle 23; lunedì 23 dalle 7 alle 15.

Durante le aperture straordinarie sarà possibile rinnovare o chiedere una nuova Cie per smarrimento o furto ma solo in casi di urgenza, se non si possiedono cioè altri documenti di riconoscimento (ad esempio patente di guida o passaporto) per poter accedere al voto.

Provvedimenti del traffico e navette Tper

Per facilitare gli spostamenti veicolari verso le sedi elettorali per le operazioni di voto, saranno temporaneamente sospesi i provvedimenti di divieto di accesso alla ZTL e sarà possibile entrare in auto in centro storico anche senza pass.

Restano tuttavia confermati i provvedimenti di divieto di transito nella T, il divieto di transito sulle corsie riservate e le limitazioni al traffico presenti nella Zona Università e piazza San Francesco. Qui l’ordinanza

Per servire i seggi presso l’Istituto Rosa Luxemburg, domenica 22 e lunedì 23 marzo sarà attiva la navetta 941 ogni 30 minuti nei seguenti orari:

domenica 22 dalle 7 alle 22.40

lunedì 23 dalle 7 alle 14.41

Maggiori informazioni e dettagli sul sito Tper: https://www.tper.it/referendum2026