Nasce a Formigine il Controllo di Vicinato del Commercio

Si è tenuto oggi un incontro con i commercianti del territorio per lanciare ufficialmente il progetto “Controllo del Vicinato del Commercio”. L’iniziativa estende al settore economico il modello della sicurezza partecipata già consolidato in ambito residenziale, con l’obiettivo di creare una rete capillare di protezione che veda gli esercenti protagonisti attivi nella tutela del proprio quartiere.

Il progetto affonda le sue radici nell’esperienza positiva avviata lo scorso novembre a Corlo, dove, a seguito di un episodio di cronaca, era stato attivato un primo nucleo sperimentale di segnalazione tra negozianti e istituzioni. L’efficacia di quel confronto ha spinto l’Amministrazione a strutturare un protocollo formale che oggi coinvolge l’intero territorio comunale, con il supporto delle associazioni di categoria e in costante coordinamento con la Prefettura.

Afferma l’Assessore al Commercio Corrado Bizzini: “La rete dei commercianti rappresenta la miglior forma di prevenzione possibile perché chi vive e lavora quotidianamente in negozio ha lo sguardo più attento su ciò che accade in strada. Con questo progetto non chiediamo agli esercenti di sostituirsi alle forze dell’ordine, ma di trasformare i propri esercizi in presidi di ascolto e vigilanza passiva. Un quartiere dove i commercianti comunicano tra loro è un luogo più sicuro non solo per chi vi lavora, ma anche per i clienti, rendendo il nostro territorio più accogliente e protetto. Tutte le attività che aderiranno riceveranno una vetrofania identificativa del progetto, un segnale chiaro di coesione che funge da importante deterrente visivo contro ogni forma di illegalità”.

Sul fronte della sicurezza urbana, l’iniziativa si integra in un piano di potenziamento strutturale che ha visto l’Amministrazione investire risorse significative negli ultimi mesi.

Commenta l’Assessore alla Sicurezza integrata Andrea Corradini: “Il Controllo di Vicinato del Commercio si poggia su strumenti concreti come la chat WhatsApp dedicata, monitorata in tempo reale dalla nostra Polizia Locale, che permette di scambiare segnalazioni immediate su situazioni sospette. A Formigine contiamo già 41 gruppi di vicinato residenziale molto attivi; portare questa esperienza nelle zone commerciali significa rendere la sicurezza una pratica quotidiana e condivisa, ottimizzando i tempi di intervento e aumentando la percezione di protezione in ogni frazione”.

I commercianti interessati ad aderire alla rete possono formalizzare la propria partecipazione scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza.partecipata@comune.formigine.mo.it, indicando il nome dell’attività e l’indirizzo. In breve tempo verranno ricontattati dai responsabili del progetto per ricevere il materiale informativo e la vetrofania ufficiale da esporre all’ingresso.