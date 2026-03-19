Lunedì a San Felice sul Panaro si parla di alimentazione e sostenibilità

Lunedì 23 marzo a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, ore 14.30, si svolgerà un incontro sul tema “Alimentazione e sostenibilità. Come le scelte alimentari influenzano la nostra salute e quella dell’ambiente”. Relatrice sarà Ylenja Persi, dietista del Servizio di Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini. Ingresso libero. Organizzano l’assessorato alla Sanità del Comune di San Felice e l’Ausl di Modena.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810