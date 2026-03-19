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Infortunio mortale in centro storico a Modena

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immagine d’archivio

Un operaio 53enne ha perso la vita questa mattina poco dopo le 8:30 in un’infortunio avvenuto in via delle Carmelitane Scalze, in centro a Modena. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, impiegato nel cantiere di riqualificazione dell’edificio ex Banca d’Italia, è precipitato al suolo da diversi metri. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari inviati dal 118, su posto con ambulanza ed automedica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

















Redazione 1

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