Infortunio mortale in centro storico a Modena

Un operaio 53enne ha perso la vita questa mattina poco dopo le 8:30 in un’infortunio avvenuto in via delle Carmelitane Scalze, in centro a Modena. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, impiegato nel cantiere di riqualificazione dell’edificio ex Banca d’Italia, è precipitato al suolo da diversi metri. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari inviati dal 118, su posto con ambulanza ed automedica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
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