HomeBolognaEseguita misura cautelare nei confronti di tre bolognesi indagati per furto aggravato...





Eseguita misura cautelare nei confronti di tre bolognesi indagati per furto aggravato in concorso

BolognaCronacaIn evidenza BolognaSan Lazzaro di Savena
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di tre bolognesi, un 47enne, un 22enne e un 53enne, indagati per furto aggravato in concorso. La misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato le indagini dei Carabinieri.

Il procedimento penale è scaturito dai fatti accaduti la notte del 3 luglio 2025 a San Lazzaro di Savena, quando dei malviventi travisati da passamontagna perpetrarono un furto in una carrozzeria, asportando due automobili marca Audi, molto potenti e di ingente valore e un motociclo. La notte del 13 luglio 2025, una delle auto rubate venne utilizzata dai malviventi come mezzo di trasporto per raggiungere Bologna e tentare un furto in un’azienda specializzata nella vendita di prodotti professionali per l’edilizia. I malviventi furono costretti a desistere, dandosi alla fuga, perché disturbati dall’attivazione di un allarme anti intrusione.

Nella stessa notte, l’auto in questione fu nuovamente utilizzata dai malviventi per raggiungere una stazione di servizio di Imola e tentare un furto alla colonnina self service con un ordigno improvvisato ad alto potere deflagrante che si erano portati dietro. Nonostante l’esplosione e i danni ingenti, i malviventi non riuscirono a portare a termine l’azione delittuosa, vedendosi costretti a un’altra fuga a mani vuote.

Il 47enne e il 53enne sono stati arrestati dai Carabinieri e sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il 22enne, rimasto a piede libero, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, col divieto di spostamenti notturni.

 

















Redazione 1

Ultime notizie