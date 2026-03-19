Domenica al Teatro Ebe Stignani di Imola concerto del vocalist e pianista inglese Anthony Strong

La seconda tappa a Imola del festival itinerante Crossroads si terrà domenica 22 marzo al Teatro Ebe Stignani. Qui, alle ore 21, si esibirà in concerto il vocalist e pianista inglese Anthony Strong, accompagnato dai 19 elementi della Colours Jazz Orchestra (diretta da Massimo Morganti) in un viaggio canoro da Cole Porter a Frank Sinatra.

La giornata imolese di Crossroads sarà inoltre arricchita da un appuntamento letterario pomeridiano al Ridotto del Teatro Ebe Stignani (ore 18, ingresso libero): Pierpaolo Martino presenterà il suo libro “Scritti dal basso. Dieci bassisti tra jazz e letteratura” (Shake Edizioni, 2025), affiancato nella conversazione da Franco Minganti (docente universitario ed esperto di tematiche jazzistiche). Il volume affronta il contrabbasso e il basso elettrico dal punto di vista di dieci tra i bassisti più influenti della storia del jazz. Fondamentale nella scelta dei musicisti è stato il rapporto di ciascuno di essi con la scrittura e la letteratura.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite : Imola (BO): Teatro Ebe Stignani, Via Verdi 1, tel. 0542 602600.

Biglietteria serale giorni di concerto dalle ore 17. Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.