Controlli dei carabinieri nel territorio di Soliera

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Nel corso della serata del 17 marzo, i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a Soliera che ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 86 persone – di cui 16 straniere – e sottoposti a verifica 18 autoveicoli. Inoltre sono stati controllati 10 esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.

Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.