Auto praticamente distrutta da un incendio sulla A1 nel modenese

Questa mattina intorno alle 8:00, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute d’urgenza lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli per l’incendio di un’autovettura in transito.

L’episodio si è verificato tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud, all’altezza del chilometro 187, in direzione Sud. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del Distaccamento di Vignola.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme, che avevano completamente avvolto il veicolo, e alla successiva bonifica dell’area per prevenire ulteriori focolai. Al termine delle operazioni di spegnimento, il personale ha messo in sicurezza lo scenario operativo, garantendo l’incolumità degli altri automobilisti in transito.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.