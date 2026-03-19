Asili nido Mirandola: online le modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027

L’Amministrazione Comunale informa che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Mirandola per l’anno educativo 2026/2027. Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie dei bambini nati negli anni 2024 (grandi), 2025 (medi) e dei nati dal 1° gennaio 2026 (piccoli/lattanti), sia residenti, che non residenti nel Comune di Mirandola.

Modalità di presentazione delle domande: le iscrizioni sono aperte fino al 12 Aprile 2026 (ore 23:59) e potranno essere effettuate esclusivamente online, tramite l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS sul Portale del Cittadino, presente nella sezione “Educazione e formazione” del sito del Comune.

Una volta effettuato l’accesso, occorrerà selezionare “Servizi scolastici”, quindi “Nuova richiesta” e cliccare su “Richiesta di iscrizione al bando per l’iscrizione al nido d’infanzia – anno educativo 2026/2027”, compilando la domanda in tutte le sue parti. Offerta educativa e disponibilità dei posti. Il Comune di Mirandola offre un sistema di nidi d’infanzia composto dai tre nidi comunali:

“Il Paese dei Balocchi” (via Carlo Poma, 15)

(via Carlo Poma, 15) “Il Nido della Civetta” (via Gobetti, 20)

(via Gobetti, 20) il nuovo nido “La Chiocciola” (via Giolitti, 26)

Per l’anno educativo 2026/2027, tra frequenze a tempo pieno e part-time, sono disponibili:

28 posti per la sezione lattanti

per la sezione lattanti 57 posti per la sezione medi

per la sezione medi 42 posti per la sezione grandi

Criteri di assegnazione dei posti: per ogni fascia di età verranno stilate due graduatorie: una per i residenti e una per i non residenti, basate sui punteggi assegnati secondo i criteri stabiliti dall’apposita comunale.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i genitori potranno presentare eventuali ricorsi via email all’indirizzo istruzione@comune.mirandola.mo.it. Una volta valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

Casi particolari e priorità di accesso

Hanno priorità di accesso:

i bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 ;

; i bambini in situazione di grave disagio familiare e svantaggio sociale attestato dai Servizi Sociali del Comune d Mirandola.

Con l’anno educativo 2026/2027, entrerà in funzione anche il nuovo nido di via Giolitti: l’Amministrazione Comunale ha approvato la denominazione ufficiale della struttura, che si chiamerà “La Chiocciola” e sta completando l’acquisto degli arredi e le finiture di questo asilo, che nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta di posti destinati alla primissima infanzia e che rappresenta un investimento strategico per la città di Mirandola. L’intervento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e ricerca”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU e ha previsto un importo totale di quadro economico pari a 2.463.000 € di cui 1.391.000 € finanziati dal PNRR e 1.073.000 € dal comune d Mirandola. Il progetto è partito dalla bonifica e riqualificazione di parte dell’area ex-PMAR e ha comportato la sistemazione dei collegamenti viari e pedonali con via Giolitti, nonchè l’organizzazione di spazi verdi e aree dedicate alle attività all’aperto. Il nuovo nido potrà accogliere dai 43 ai 49 bambini a tempo pieno, suddivisi in tre sezioni (lattanti, medi e grandi), con avvio previsto tra settembre e ottobre 2026.

Il nome “La Chiocciola” è stato scelto per il richiamo alla forma architettonica dell’edificio e per il significato pedagogico: la chiocciola, infatti, è simbolo di protezione, casa e rispetto dei tempi di crescita, importantissimi nell’approccio ai bambini, oltre a richiamare un forte legame con la natura e con l’educazione all’aperto. Con questa intitolazione l’Amministrazione compie un ulteriore passo verso l’apertura di questo nuovo importante servizio, confermando il proprio impegno nel rafforzare l’offerta educativa dedicata alla prima infanzia.

“L’apertura del nuovo nido La Chiocciola è, di fatto, un impegno mantenuto. L’impegno che in questi anni abbiamo portato avanti con convinzione, nella consapevolezza di quanto questo servizio sia importante nella conciliazione vita-lavoro delle famiglie e soprattutto delle mamme – afferma il Sindaco Letizia Budri – Poter accogliere più bambini al nido, oltre a un significativo investimento per la realizzazione della nuova struttura, imporrà ulteriori nuovi costi anche in parte corrente, ma questa è una scelta prioritaria che si inserisce in una più ampia visione, che vuole Mirandola ancora più vivibile e attrattiva”.

“Come Amministrazione, siamo determinati nel continuare a rafforzare i servizi educativi dedicati all’infanzia, con l’obiettivo di offrire alle famiglie, strutture di qualità, capaci di rispondere alle esigenze dei più piccoli, in un ambiente accogliente e stimolante. Particolare attenzione è riservata alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà. Attraverso criteri di priorità per i bambini con disabilità e per quelli in situazioni di fragilità sociale, garantiamo un accesso equo e inclusivo, perché riteniamo che l’educazione debba essere un diritto di tutti – commenta l’Assessore Marina Marchi – Invitiamo i genitori a partecipare agli open day già programmati e a presentare le domande nei tempi previsti per garantire ai propri bambini un percorso educativo di qualità fin dai primi anni di vita.”

Open day

I genitori potranno visitare i nidi d’infanzia, conoscere le educatrici e scoprire l’offerta educativa durante gli open day presso due dei tre nidi:

Il Nido della Civetta

Sabato 21 marzo 2026 dalle 9.30 alle 12.30

dalle Giovedì 26 marzo 2026 dalle 17 alle 19

Il Paese dei Balocchi

Sabato 21 marzo 2026 dalle 9.30 alle 12.30

dalle Giovedì 26 marzo 2026 dalle 17 alle 19

Per i nati annualità 2026, l’open day è previsto solamente presso il nido “Il Paese dei Balocchi” nella giornata di sabato 21 marzo.

Costi e agevolazioni: Le nuove rette per l’anno educativo 2026/2027 variano da un minimo di €95,00 a un massimo di €450,00 per il tempo pieno, e da €71,25 a €337,50 per il part-time. Per maggiori dettagli è possibile consultare il documento “Sistema tariffario dei nidi d’infanzia” pubblicato sul sito del Comune.