Arrestato a Bologna 32enne rumeno ricercato a livello europeo per tratta di esseri umani e traffico di droga

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito due mandati di arresto europei emessi dall’Autorità Romena, nei confronti di un 32enne romeno, residente a Bologna. Nei confronti del cittadino erano stati emessi due provvedimenti giudiziari distinti, uno il 25 febbraio per tratta di esseri umani, l’altro il 12 marzo per traffico di droghe ed entrambi finalizzati al rintraccio del soggetto nell’Unione europea per arrestarlo e metterlo a disposizione delle Autorità competenti.

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 32enne e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna lo hanno tradotto in carcere, a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.