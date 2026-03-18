Vignola: sventato un assalto pianificato ai danni di furgoni portavalori, 14 arresti

Oggi pomeriggio, la Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione complessa, frutto di un‘articolata indagine avviata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, con il supporto finale della Procura della Repubblica di Modena.

L’operazione ha condotto all’esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Chieti, sventando così un assalto pianificato ai danni di furgoni portavalori.

L’azione era stata ideata da un gruppo armato e organizzato, composto da numerosi uomini, per la maggior parte italiani provenienti dall’area di Cerignola e Foggia, oltre a un cittadino albanese. L’intervento si è svolto nelle campagne modenesi, nel comune di Vignola, vicino al mercato ortofrutticolo. Sono state arrestate 14 persone e sequestrate diverse armi da fuoco automatiche, tra cui almeno quattro mitragliatori AK–47, polvere pirica dotata di congegni elettronici e manuali, tre secchi contenenti chiodi acuminati destinati a bloccare il traffico autostradale, alcune taniche di benzina e vari indumenti per il travisamento.

Tutto il materiale sequestrato sarebbe stato utilizzato per assaltare e scassinare i furgoni blindati appartenenti a una nota società di trasporto valori. I veicoli stavano partendo da Bologna e sarebbero transitati sull’autostrada A1, diretti a Paderno Dugnano. Durante l’operazione sono stati confiscati anche un autoarticolato appartenente a uno degli arrestati, usato per il trasporto di parte dell‘attrezzatura, e quattro veicoli ad alta cilindrata, tra cui tre Maserati e un’Audi. Il gruppo disponeva inoltre di un dispositivo Jammer, utilizzabile per bloccare le comunicazioni telefoniche durante l‘assalto, al fine di ritardare i soccorsi e l’arrivo delle forze dell‘ordine.

L‘intervento finale ha coinvolto un significativo dispiegamento di agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Chieti e Modena, il supporto dei reparti speciali Nocs e la presenza di un elicottero per il monitoraggio dall’alto. Nel corso dell’operazione, uno degli agenti ha riportato lievi ferite.