Suzanne Vega in concerto il 23 luglio per “CarpInMusica”

Suzanne Vega, una delle voci più importanti della musica d’autore internazionale, sarà in concerto a Carpi, in piazzale Re Astolfo, giovedì 23 luglio, arricchendo ulteriormente il programma della rassegna “CarpInMusica” che prevede già i concerti di Goran Bregović, martedì 30 giugno, e di Eugenio Finardi, mercoledì 29 luglio. I biglietti per il concerto di Suzanne Vega (al costo di 35 euro) saranno in vendita dalle 20 di venerdì 20 marzo sui circuiti TicketOne e Ticketmaster.

L’artista statunitense fa tappa a Carpi con il tour “Flying with Angels”, dal titolo del suo ultimo album di inediti, uscito nel 2025 e accolto con grande entusiasmo dalla critica. Ma, oltre alle nuove canzoni, lo spettacolo attraversa tutta la carriera artistica di Vega, includendo brani amatissimi come “Tom’s Diner”, “Luka” e “Marlene On The Wall”. Caratterizzate dallo stile di una narratrice magistrale che “osserva il mondo con occhio clinicamente poetico”, le sue canzoni sono immediatamente riconoscibili, distintive e profonde, proprio come quando la sua voce è stata trasmessa per la prima volta alla radio oltre quarant’anni fa. Sul palco sarà accompagnata dal suo storico chitarrista Gerry Leonard e dalla violoncellista Stephanie Winters.

Lo spettacolo è una coproduzione tra il Teatro Comunale di Carpi e Ponderosa Music&Art.