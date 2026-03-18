‘Senza respiro’ con Pamela Prati sabato al Teatro di Rio Saliceto

Una storia che racchiude un cumulo di incertezze, dove l’egoismo è l’unica legge conosciuta. Tre personaggi affrontano un fatto delittuoso, l’Avvocato della difesa espone la sua strategia, la moglie del colpevole cerca di smontare le colpe del marito forzando una visione priva di concretezza, il giovane Assistente di studio si barcamena nel nascondere la ludopedia dell’Avvocato.

Pian piano tutto si capovolge, nel capovolgere le loro posizioni i protagonisti difendono allo spasimo il proprio nuovo ruolo, la moglie ribalta la visione del fatto trasportando la storia in una nuova ottica di un reale al limite dell’assurdo. Non ci saranno incontri ma scontri, dove l’ironia è servita per degenerare nella farsa e nell’impossibilità di trovare una scappatoia che abbia un senso reale in questo esilarante gioco al massacro, perché il reale sarebbe la sconfitta di ognuno di loro, e come spesso succede: se non siamo vittoriosi almeno immaginiamo di esserlo.

Sabato 21 marzo – ore 21:00 – Teatro Comunale di Rio Saliceto

SENZA RESPIRO con Pamela Prati e Simone Lambertini

di Davide Norisco e con Gianluca Lombardi

Regia di Francesco Branchetti

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366.320.6544