Scandiano: San Giuseppe, il patrono in cucina. Masterclass, showcooking e il sindaco ai fornelli

Prosegue con una giornata ricca di appuntamenti la Centenaria Fiera di San Giuseppe, in programma a Scandiano fino al 23 marzo. Domani, giovedì 19 marzo, nel giorno dedicato al patrono, il programma si concentra in particolare sui temi dell’enogastronomia e della tradizione locale, con incontri, laboratori e momenti dimostrativi che vedono protagonisti esperti, associazioni e istituzioni.

La giornata si apre alle ore 10 allo Spazio incontri con “Parliamo di erbazzone”, un approfondimento dedicato a uno dei prodotti simbolo della cucina reggiana. L’iniziativa, curata dall’Associazione del Cappelletto Reggiano, propone un confronto con esperti per raccontare storia, varianti e caratteristiche di una preparazione che rappresenta un elemento identitario del territorio.

Alle ore 12 uno degli appuntamenti più attesi: “A tavola con il Sindaco di Scandiano”, showcooking che vedrà protagonista il sindaco Matteo Nasciuti. Un momento conviviale e dimostrativo che unisce istituzioni e cultura gastronomica, durante il quale sarà proposto un omaggio a Scandiano, pensato per valorizzare il legame tra cucina e identità locale.

Nel pomeriggio, alle ore 15, spazio anche ai più piccoli con un laboratorio dedicato ai bambini a cura di Marta Scalabrini, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla manualità e alla cultura del cibo attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

La giornata si chiude alle ore 17 con la masterclass sull’erbazzone, ancora a cura dell’Associazione del Cappelletto Reggiano, in collaborazione con chef e sfogline. Un’occasione per scoprire tecniche, ingredienti e segreti della preparazione del vero erbazzone reggiano, attraverso una dimostrazione guidata che valorizza competenze artigianali e saperi tramandati. Per entrambe le masterclass sono ancora disponibili alcuni posti, con prenotazione obbligatoria.