Rocca di Vignola: ingresso gratuito per le Giornate FAI di Primavera

Sabato 21 marzo la Rocca di Vignola apre gratuitamente al pubblico in occasione delle Giornate FAI di Primavera, l’iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano per far conoscere e valorizzare luoghi significativi del patrimonio storico e culturale del Paese.

Per l’intera giornata sarà possibile visitare liberamente il complesso monumentale, con accesso alle sale del piano terra e del primo piano, al cortile interno e alla suggestiva Cappella Contrari, spazi che raccontano la storia della Rocca e della comunità che nei secoli l’ha vissuta e trasformata.

La Rocca sarà aperta nei seguenti orari: 9.30 – 13.30 e 15.00 – 18.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento del calendario 2026 delle giornate a ingresso libero promosse dalla Fondazione di Vignola, pensate per offrire a cittadini e visitatori nuove occasioni di scoperta del patrimonio locale.

Le Giornate FAI di Primavera coinvolgono ogni anno centinaia di luoghi in tutta Italia, favorendo la partecipazione del pubblico e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa della Rocca all’indirizzo email info@roccadivignola.it o al numero 059 775246.