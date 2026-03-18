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Rocca di Vignola: ingresso gratuito per le Giornate FAI di Primavera

Vignola
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Sabato 21 marzo la Rocca di Vignola apre gratuitamente al pubblico in occasione delle Giornate FAI di Primavera, l’iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano per far conoscere e valorizzare luoghi significativi del patrimonio storico e culturale del Paese.

Per l’intera giornata sarà possibile visitare liberamente il complesso monumentale, con accesso alle sale del piano terra e del primo piano, al cortile interno e alla suggestiva Cappella Contrari, spazi che raccontano la storia della Rocca e della comunità che nei secoli l’ha vissuta e trasformata.

La Rocca sarà aperta nei seguenti orari: 9.30 – 13.30 e 15.00 – 18.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento del calendario 2026 delle giornate a ingresso libero promosse dalla Fondazione di Vignola, pensate per offrire a cittadini e visitatori nuove occasioni di scoperta del patrimonio locale.

Le Giornate FAI di Primavera coinvolgono ogni anno centinaia di luoghi in tutta Italia, favorendo la partecipazione del pubblico e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa della Rocca all’indirizzo email info@roccadivignola.it o al numero 059 775246.

















Redazione 1

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