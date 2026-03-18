Referendum del 22 e 23 marzo a Fiorano Modenese

municipio fioranoDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 anche i cittadini fioranesi saranno chiamati a votare per i referendum costituzionale sulla giustizia. Non è richiesto alcun quorum.

I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15. Sulla tessera elettorale è indicata la sezione presso la quale recarsi per esercitare il diritto di voto.

Per votare è obbligatorio avere la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Fiorano Modenese e un documento di identificazione in corso di validità.

In caso di recente trasferimento, smarrimento o deterioramento della tessera o di spazi esauriti, è possibile chiedere un duplicato o una nuova tessera all’Ufficio Elettorale del Comune.

L’ufficio, si trova presso la sede dello Sportello del Cittadino, con entrata in via A. Ferri n. 9 a Fiorano. E’ aperto al pubblico in modalista straordinaria per la consultazione elettorale: venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle ore 8.30 alle 18.00, domenica 22 marzo dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì 23 marzo dalle ore 7.00 alle 15.00.

Per i cittadini con difficoltà di deambulazione è disponibile, come negli anni passati, il sevizio di trasporto ai seggi organizzato dall’AVF (Associazione Volontari Fiorano) in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese: domenica 22 marzo dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20, lunedì 23 marzo dalle ore 8.30 alle 13.

Occorre prenotarsi entro il 19 marzo, contattando AVF al numero 0536 910386 (orari ufficio).

Nella sezione Elezioni Trasparenti del sito del Comune di Fiorano Modenese sono disponibili tutte le informazioni utili per esercitare i diritto di voto e, dal termine degli scrutini, anche le informazioni sui risultati.