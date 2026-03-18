Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 19 marzo 2026

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento residuo sui rilievi romagnoli. Temperature minime stazionarie o in locale flessione, con valori attorno a 3/4 gradi sul settore centro-occidentale e attorno a 10 gradi lungo la fascia costiera. Massime in aumento con valori attorno a 15/16 gradi, lievemente inferiori sulla costa.
Venti moderati-forti da nord-est sui rilievi e sul settore orientale, in particolare lungo la costa, in attenuazione dal pomeriggio. Deboli in prevalenza settentrionali sulle zone di pianura centro-occidentali. Mare da molto mosso a mosso.
(Arpae)