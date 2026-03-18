Nel parco di via Berlinguer a San Marino presto una nuova struttura a disposizione di tutti gli sportivi

Grazie al Gruppo volontari del verde, i residenti di San Marino possono godere di una nuova struttura per praticare sport all’aria aperta. Il Gruppo, che già si prende grande cura della maggior parte delle aree verdi della frazione, ha acquistato e donato al Comune di Carpi una struttura calistenica (area attrezzata progettata per l’allenamento funzionale a corpo libero) che è stata installata nell’area del parco di via Berlinguer tra via Caselle e via Chiesa di San Marino, “adottata” per ultima lo scorso anno dai volontari del Gruppo e riconvertita ad area ludica attrezzata.

I lavori per l’area attrezzata sono quasi conclusi e la struttura calistenica sarà presto a disposizione degli utenti, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane.

L’assessora all’Ambiente Serena Pedrazzoli, a nome dell’amministrazione comunale, esprime il proprio ringraziamento al Gruppo volontari del verde “per la donazione di una struttura che potrà aumentare e rendere ancora più piacevole la frequentazione del parco e, soprattutto, per l’impegno, la passione e la dedizione che animano i volontari nel lavoro continuo di manutenzione delle aree verdi della frazione”.

Dal 2024 il Comune ha sottoscritto con il Gruppo volontari del verde di San Marino una convenzione di adozione per la manutenzione delle aree verdi pubbliche di piazza Gasparini, via Volpi, via Berlinguer, via Carlo Poma, del parchetto di via Bruno Manicardi e dell’area boscata più defilata che affaccia sulla strada provinciale nei pressi della cantina, per un’estensione complessiva di oltre 25 mila metri quadrati, ai quali si sono aggiunti i 2.500 metri quadrati dell’ulteriore porzione su via Berlinguer destinata, appunto, ad area ludica attrezzata. La manutenzione della struttura calistenica sarà in carico al Comune di Carpi.