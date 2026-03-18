Incendio del tetto di un’abitazione nella notte a Montecchio

Nella notte, a Montecchio Emilia, un incendio ha interessato il tetto ventilato in materiale ligneo di un’abitazione situata in via Strada Barilla. Le fiamme, che hanno riguardato circa 20 mq, hanno coinvolto solo la parte superiore del tetto. Si presume che l’incendio sia partito dalla canna fumaria. L’allarme intorno alla mezzanotte quando sono intervenute 3 squadre dei Vigili del fuoco da Reggio e Sant’Ilario.
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