Il TAR respinge il ricorso sull’impianto agrivoltaico: confermata la correttezza dell’operato del Comune di Scandiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla società Atlas Storage 9 s.r.l. contro gli atti del Comune di Scandiano relativi alla dichiarazione di improcedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico al confine con il territorio di Albinea.

La pronuncia conferma la legittimità dell’operato degli uffici comunali, chiarendo alcuni punti rilevanti sotto il profilo giuridico e amministrativo. In particolare, il TAR ha riconosciuto che i corsi d’acqua interessati dal progetto rientrano nel demanio idrico pubblico, e che pertanto ogni utilizzo degli stessi richiede la preventiva acquisizione di un titolo concessorio.

È stato chiarito anche che la nozione di “impianto” comprende tutte le opere connesse necessarie al suo funzionamento e che, nel caso in cui queste insistano su aree demaniali, è indispensabile dimostrarne la disponibilità tramite concessione.

Infine, il TAR ha escluso qualsiasi contrasto con la normativa europea sulle energie rinnovabili, precisando che non si tratta di un ostacolo alla loro diffusione, ma della corretta gestione e tutela del patrimonio pubblico.

La decisione rappresenta un precedente significativo, in quanto conferma la correttezza dell’interpretazione normativa adottata dal Comune e fornisce indicazioni utili anche per la gestione di procedimenti analoghi futuri.

Il Comune di Scandiano ribadisce il proprio impegno a favore della transizione energetica, come dimostra l’avvio della Comunità Energetica Rinnovabile “La Dragontina”, che al momento della sua attivazione risulta la più potente dell’Emilia-Romagna. Allo stesso tempo, si conferma la necessità di garantire un equilibrio tra lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio, in particolare nelle aree a forte vocazione ambientale e pedecollinare, dove tali scelte richiedono una valutazione attenta e responsabile da parte delle amministrazioni locali.