Gran finale di stagione al Teatro di Fabbrico con Marina Massironi e lo spettacolo ‘Ma che razza di Otello’

Domenica 22 marzo ore 17 arriva sul palco del Teatro Comunale Pedrazzoli di Fabbrico una rivisitazione ironica e appassionata dell’Otello di Verdi e Shakespeare, con la straordinaria Marina Massironi per il grande finale della Stagione 25-26 Trame di corpi in ascolto.

MA CHE RAZZA DI OTELLO? RAPSODIA PER ARPA E ATTRICE ALLA RISCOPERTA DELL’OTELLO VERDIANO, con Marina Massironi. Di Lia Celi. Regia Massimo Navone.

Una riscrittura ironica e appassionata del capolavoro verdiano, con la straordinaria Marina Massironi. Tra tragedia e melodramma, Lia Celi rilegge l’Otello di Verdi e Shakespeare con occhi contemporanei e ironia tagliente, aprendo squarci sorprendenti su gelosia, razzismo, calunnia e dinamiche di potere ancora attualissime. Guidata dalla voce unica e dallo humor raffinato di Marina Massironi, la narrazione si muove tra curiosità storiche, riflessioni pungenti e irresistibili cortocircuiti tra passato e presente, accompagnata dalle sonorità evocative dell’arpa di Monica Michelli

I biglietti sono in vendita anche online sul sito Vivaticket.

Info e contatti Teatro Comunale Pedrazzoli Corso Roma 64/B – Fabbrico

0522.667062 – 331.4426784 – info@teatropedrazzoli.com – www.noveteatro.it