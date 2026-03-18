Gattatico: sequestro di raro “hashish bianco” ricercato dai giovanissimi. Una denuncia

Non più solo il tradizionale “fumo” marrone: una nuova e insidiosa variante di sostanze resinose, l’hashish bianco, sta conquistando le nuove generazioni. Questo il risultato di un‘indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Gattatico, che durante un controllo nei pressi del parco pubblico di via Gramsci hanno, scoperto un canale di diffusione di stupefacenti particolarmente ricercati.

L’episodio si è verificato la sera del 17 marzo 2026, intorno alle 21:00, durante una serie di controlli intensificati nelle aree verdi del paese, spesso segnalate come luoghi di ritrovo per il consumo e lo scambio di sostanze illegali. L’intervento dei Carabinieri si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e contrasto che mira a individuare le fonti di approvvigionamento di questa nuova tipologia di hashish, la cui diffusione è in crescita nei mercati illegali della provincia.

Il protagonista della vicenda è un ventenne residente in paese, fermato mentre si aggirava a bordo di un monopattino. Insospettiti dal suo atteggiamento nervoso alla vista delle forze dell’ordine, i militari lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di una piccola quantità di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al rinvenimento di oltre un etto di hashish tradizionale e circa 30 grammi della nuova variante chiara, nota come “White Hash”.

Questo tipo di sostanza, caratterizzato da un colore bianco o beige, si distingue per l’elevata concentrazione di principio attivo e un aspetto visivamente accattivante, che lo rende particolarmente attraente per i consumatori più giovani. Oltre alle sostanze illecite, i Carabinieri hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione presumibilmente utilizzato per dosare le droghe destinate allo spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale. Al termine delle operazioni di rito, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini proseguiranno per acquisire ulteriori elementi utili all’esercizio dell’azione penale.