Con le casette dell’acqua guadagna l’ambiente: nel 2025 ad Albinea risparmiate 566.667 bottiglie di plastica

Nell’anno 2025 le tre casette dell’acqua di Albinea hanno erogato in totale metri cubi di acqua 850 (+ 20 mc rispetto al 2024) con un consumo medio giornaliero di 2,3 metri cubi, un risparmio di bottiglie di plastica pari a 566.667, equivalente a una quantità di pet pari a 19.8 tonnellate che a sua volta equivale in peso a tre enormi elefanti africani.

Ammonta a 37.7 tonnellate (+ 0.9 t) il petrolio non utilizzato che corrisponde a 276 barili e che è il peso medio di una megattera. La CO2 non emessa è stata di 51,7 (+1,3 t) cioè l’equivalente di quanto viene mediamente emesso da 35 utilitarie ogni anno.

I dati arrivano direttamente da Arca (Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua): gestore del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Reggio, in vista della giornata mondiale dell’acqua che sarà domenica 22 marzo.

Arca inoltre ha pubblicato sul proprio sito e applicato sui distributori pubblici i principali consigli per risparmiare questa risorsa fondamentale per l’uomo.

Sul territorio albinetano alle due casette già presenti dal maggio 2010 in via Papa Giovanni e dall’ottobre 2018 a Borzano, si è aggiunta quella di Botteghe dal luglio 2023.

Dalla loro inaugurazione, i distributori hanno lavorato a pieno regime aiutando l’ambiente e facendo risparmiare in inquinamento.

In totale le tre casette hanno erogato, fino al 31 dicembre 2025, l’equivalente di 4 piscine olimpioniche e mezzo e mezzo di acqua (11.638 metri cubi), risparmiando la produzione di 7.761.066 bottiglie, che corrispondono a 19.598 bancali e 533 camion carichi. La quantità di plastica risparmiata ammonta a 232,8 tonnellate. Alto anche il risparmio in barili di petrolio, pari a 8811 fusti (515,7 tonnellate di greggio) e di CO2 con 706,7 tonnellate emesse in meno, cioè la produzione di quasi 8 camion e mezzo in un anno.