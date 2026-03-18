“Benvenuta Primavera!”: domenica a Fiorano

Domenica 22 marzo, dalle 9 alle 18 a Fiorano: “Benvenuta Primavera!”. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 18 al parcheggio adiacente al Cinema Astoria. Ci saranno il mercatino di Casa CRI, formazione con manovre salvavita in collaborazione con A.V. Fiorano, laboratori interattivi, clown e formazione sulla sicurezza stradale dal gruppo Giovani CRI… poi Vin brulè e thè alla menta.