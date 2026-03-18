Assalto al bancomat a Campagnola con la tecnica della “marmotta”

La comunità di Campagnola Emilia è stata svegliata nella notte quando, intorno alle 1:30, un gruppo di ignoti ha messo a segno un assalto alla filiale della banca Credem, situata in Piazza Roma al civico 44. I criminali hanno impiegato la tecnica nota come “marmotta“, utilizzando un dispositivo metallico artigianale caricato con polvere pirica, che è stato inserito nella fessura del bancomat. L’esplosione che ne è seguita ha distrutto lo sportello automatico, consentendo ai ladri di impossessarsi dei cassetti contenenti il denaro prima di fuggire rapidamente.

Sul luogo del crimine sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla per effettuare i rilievi e dare avvio alle indagini. Dai primi accertamenti non risultano feriti, e l’edificio che ospita la banca non sembra aver subito danni strutturali di rilievo. Tuttavia, una Peugeot 2008 parcheggiata nelle vicinanze ha riportato danni lievi a causa dei detriti proiettati dall’esplosione. Al momento, si sta ancora quantificando sia la somma di denaro sottratta sia l’entità dei danni materiali subiti dall‘ATM. Le forze dell‘ordine stanno lavorando per risalire all’identità dei responsabili e assicurare i colpevoli alla giustizia.