Anche a Correggio un nuovo servizio per l’accoglienza dei malati di Parkinson e dei famigliari

All’Ospedale San Sebastiano di Correggio è attivo un nuovo servizio per i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e per i loro famigliari. Con l’ingresso dell’associazione “Gruppo Parkinson Odv” all’interno dell’Ospedale di Correggio si sono poste le condizioni per realizzare un momento di accoglienza, ascolto e supporto per chi è affetto dalla patologia, ma anche per i famigliari e per coloro che se ne prendono cura.

Lo sportello Parkinson è attivo nelle mattine del secondo e quarto MERCOLEDI del mese, nell’atrio dell’ingresso di Via Circondaria n° 29. Volontari dell’associazione sono a disposizione per fornire informazioni e consigli sulla gestione della malattia e sui servizi a sostegno e supporto di pazienti e famigliari.