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Aceto Balsamico Tradizionale, serata di assaggi a Maranello il 24 marzo

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foto: una iniziativa del Comitato Maranello Tipico dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale

Il Comitato Maranello Tipico organizza una serata di assaggi di varie tipologie di aceto balsamico tradizionale, guidati da maestri assaggiatori della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con sede a Spilamberto.
La serata è in programma martedì 24 marzo alle ore 20 presso la Sala Bergonzoni in via Cappella 115 a Gorzano di Maranello.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro a cui interessa e incuriosisce il mondo dell’aceto balsamico tradizionale e ha lo scopo di coinvolgere i partecipanti in un’esperienza sensoriale per far conoscere le caratteristiche del prodotto e riconoscerne la qualità.

L’incontro è su prenotazione entro il 20 marzo fino a raggiungimento della capienza massima di 30 persone, ad un costo di 10 euro. Per informazioni: info@maranellotipico.it.

 

















Redazione 1

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