Viabilità, lavori di pavimentazione su varie strade provinciali per un investimento di quasi 10 milioni di euro

Sono cominciati lunedì 16 marzo sulla SP 12 “Basso Reno”, nel territorio comunale di Galliera, i lavori di manutenzione straordinaria 2026 delle pavimentazioni delle strade provinciali di Bologna, per un investimento di quasi 10 milioni di euro, di cui 2 milioni di Città metropolitana di Bologna e 8 milioni di risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT.

“Si tratta di un importante sforzo della Città metropolitana – ha dichiarato Davide Dall’Omo sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade – per migliorare la condizione delle strade in diversi punti di tutto il nostro territorio. Che si somma ad altri rilevanti interventi che continuano per il ripristino dei danni dell’alluvione”.

Nei prossimi quattro mesi sono previsti lavori sulle seguenti strade provinciali:

SP 19 “San Carlo” tra Medicina e Castel San Pietro Terme

SP 24 “Grizzana” a Grizzana Morandi

SP 31 “Colunga” tra San Lazzaro e Castel Guelfo

SP 37 “Ganzole” e SP 58 “Pieve del Pino” tra Pianoro e Sasso Marconi

SP 42 “Centese” a Pieve di Cento

SP 51 “Medicina-Bivio Selice” a Castel Guelfo e nel territorio di Imola

SP 56 “Dozza” a Dozza

SP 57 “Madolma” ex SS64 ad Alto Reno Terme

SP 62/2 “Riola-Camugnano-Catiglione” a Vergato

SP 64 “Granaglione” ad Alto Reno Terme

SP 68 “Val d’Aneva” tra Vergato e Castel d’Aiano

SP 71 “Cavone” ed SP 82 “Gaggio-Masera” a Lizzano in Belvedere

SP 78/1 “Castelfranco-Monteveglio” a Valsamoggia

SP 80 “Cardinala” ed SP 253 “San Vitale” nel territorio comunale di Imola

EV7 (tratto della Ciclovia del Sole tra Persiceto e Crevalcore)

A seguire sono in progettazione altri lavori su altre importanti strade, in corso di dettagliata definizione.