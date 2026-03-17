Primo torneo di tennis wheelchair allo Sporting: i vincitori

Si è svolto presso lo Sporting Club Sassuolo domenica 15 marzo il primo torneo di tennis wheelchair, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, e che ha visto impegnati ben 13 giocatori della categoria open maschile. Infatti, la FITP ha inserito i tornei di tennis in carrozzina per atleti agonisti all’interno del proprio portale e, al pari delle altre manifestazioni di racchetta, questa tappa ha assegnato punti importanti per la classifica nazionale.

E’ prestigioso per lo Sporting Club Sassuolo e per la Città di Sassuolo far parte di questo circuito ed aver ospitato questo evento che si alternerà in varie tappe per tutta Italia. Il sodalizio sassolese ha ottenuto questo traguardo grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori e a norma per questo tipo di competizioni, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici, tra i quali i Campionati Italiani di tennis wheelchair conclusi a dicembre 2025.

Ma veniamo ai veri protagonisti del torneo. I 13 giocatori sono stati divisi in tre gironi e con “formula all’italiana”, tutti contro tutti in due set ai 4 games, si sono sfidati in vere battaglie tennistiche che hanno decretato la classifica finale.

Sul podio sono saliti rispettivamente nel girone 1 l’albinetano Andrea Meglioli Rinaldini per differenza games a parità di vittorie con Stanislav Ricci e l’atleta di casa Sporting Wainer Righi, che avevano vinto ciascuno tre partite su quattro match disputati. Nel girone 2 Bruno Carlucci, anch’egli tesserato presso il Circolo Tennis Albinea, conquista il titolo sul milanese Diego Amadori, mentre nel girone 3 ha la meglio Andrea Servadei su Umberto Carmelo Patermo di Firenze.

Il tutto è stato egregiamente organizzato e promosso dal Fiduciario Wheelchair FITP dell’Emilia-Romagna, il Maestro Matteo Versari, e dal Tecnico, responsabile di questo settore nel circolo sassolese, Alessio Bazzani, grazie alla collaborazione del Giudice Arbitro Ilaria Pongiluppi.

Prossimo appuntamento con il tennis wheelchair allo Sporting Club Sassuolo è previsto per il mese di maggio e, tempo permettendo, il torneo sarà organizzato sui campi in terra rossa del circolo. L’invito è esteso anche alle giocatrici del settore femminile e ai quad. Un vero spettacolo a cui Soci e appassionati di tennis sono invitati!