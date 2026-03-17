“Marzo al Femminile 2026”, domani a Guastalla la conferenza dalla professoressa Cinzia Ruozzi

Il ruolo delle donne nella lotta di Liberazione e la loro persistente capacità di opporsi alle ingiustizie nel mondo contemporaneo: sono questi i temi al centro dell’incontro “La resistenza delle donne di ieri e di oggi”, che si terrà mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21:00, presso la Sala dell’Antico Portico di Palazzo Ducale a Guastalla.

L’appuntamento, curato dalla professoressa Cinzia Ruozzi, rappresenta uno dei momenti cardine della rassegna “Marzo al Femminile”, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Guastalla (Assessorato alla Cultura e al Welfare) per riflettere sull’universo femminile attraverso la storia, la cultura e l’impegno civile.

Un ponte tra generazioni

L’incontro, promosso dalla sezione locale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), intende tracciare una linea di continuità tra le figure storiche della Resistenza partigiana – spesso rimaste nell’ombra ma fondamentali per la conquista dei diritti democratici – e le sfide che le donne affrontano oggi a livello globale. Dalla difesa dei diritti civili alla lotta contro le discriminazioni, la conferenza analizzerà come il concetto di “Resistenza” si sia evoluto, mantenendo intatta la sua natura di impegno etico e politico.

L’esperta

La prof.ssa Cinzia Ruozzi, nota per il suo impegno nella ricerca storica e nella divulgazione didattica, guiderà il pubblico in un percorso di approfondimento che promette di coniugare il rigore scientifico con una narrazione coinvolgente.

Ingresso: libero