Manutenzione dei sentieri della rete escursionistica dell’Emilia-Romagna, dalla Regione un bando da 430mila euro per Comuni e Unioni dei Comuni

Sfalci, decespugliamenti, rimozione degli ostacoli dai sentieri, ma anche manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale e dei manufatti in legno lungo i sentieri dell’Appennino e non solo.

Sono alcune delle attività che potranno essere realizzate grazie al nuovo bando della Regione per la manutenzione della rete escursionistica dell’Emilia-Romagna che mette a disposizione di Comuni e Unioni di Comuni oltre 430mila euro – fino a un massimo di 10mila euro per beneficiario – per sostenere interventi per la cura e la salvaguardia di sentieri e percorsi.

“La rete escursionistica dell’Emilia-Romagna rappresenta un patrimonio ambientale, turistico e culturale di grande valore per tutto il nostro territorio- sottolinea l’assessora regionale a Parchi e Forestazione, Gessica Allegni-. Con questo bando vogliamo continuare a investire nella sua cura e valorizzazione per offrire sicurezza, accessibilità e qualità all’esperienza degli escursionisti che la frequentano, valorizzando luoghi importanti per la memoria, la natura e il turismo lento. Altro obiettivo del bando è offrire sostegno ai Comuni, in particolare nelle aree montane e interne, e rafforzare il ruolo delle associazioni che da anni contribuiscono alla cura del territorio”

I dettagli del bando

Possono presentare domanda i Comuni e le Unioni dei Comuni dell’Emilia-Romagna, qualora titolari di funzioni delegate o attribuite in materia di forestazione o manutenzione dei percorsi escursionistici. Strategico, inoltre, il coinvolgimento delle associazioni locali, che in molte aree rappresentano un presidio fondamentale per la cura del territorio, il volontariato e la manutenzione partecipata dei sentieri.

Gli interventi finanziabili dovranno riguardare esclusivamente sentieri esistenti e già mappati nella rete escursionistica regionale e potranno comprendere attività di manutenzione ordinaria come il taglio e il diradamento della vegetazione lungo i percorsi, la rimozione di ostacoli dai tracciati, la sistemazione della segnaletica – segnavia e frecce direzionali – e la manutenzione delle strutture in legno, come tabelle e staccionate.

La valutazione delle domande avverrà attraverso un sistema di punteggio che terrà conto della dimensione demografica dei Comuni, della presenza di collaborazioni con associazioni del territorio e del valore ambientale e paesaggistico dei tratti interessati dagli interventi. Saranno inoltre previsti punteggi aggiuntivi per i percorsi che attraversano aree protette, siti della rete Natura 2000, riserve Mab Unesco o tratti dell’Alta Via dei Parchi.

Una quota del contributo regionale sarà riservata agli interventi sui sentieri e sulla segnaletica del Cammino di Sant’Anna di Stazzema–Monte Sole, per il tratto che attraversa il territorio dell’Emilia-Romagna.

Le domande per ottenere i contributi devono essere inviate alla Regione Emilia-Romagna entro il 24 aprile 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it. L’esito della selezione sarà pubblicato entro il 26 giugno 2026 a questo indirizzo https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/bandi