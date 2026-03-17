Malto e Luppolo a Fiorano Modenese

Da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo, il centro di Fiorano Modenese si riempie dei profumi e colori di uno dei festival più gustosi della primavera “Malto e Luppolo”.

In piazza Ciro Menotti saranno presenti artigiani birrai, con interpretazioni diverse del mondo del malto e del luppolo, e food truck di qualità per viaggiare con i sapori dello street food: smash burger, pulled pork, pita gyros, bombette pugliesi, pesce fritto e altre sfiziosità gourmet. Ci saranno anche occasioni di approfondimento grazie a workshop e talk sul mondo brassicolo.

Ad accompagnare il buon cibo ci saranno musica e artisti di strada per una festa da vivere in piazza: venerdì Juno (tribute band), sabato SEI1MAX (883 tribute band), domenica DJ set. Ingresso gratuito.

Il Festival sarà attivo: venerdì 20 marzo dalle 18 alle 21, sabato 21 marzo e domenica 22 marzo, a pranzo dalle 11 alle 15 e a cena dalle 17 alle 24.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Fiorano in Festa con Bernardi Eventi. Info: info@bernardieventi.com.