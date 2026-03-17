I prezzi al consumo di febbraio 2026 a Bologna

Nella città di Bologna per il mese di febbraio 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,8% e un tasso tendenziale di +1,0%.

In febbraio sono in aumento su base annua le divisioni di “Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari” (+5,8%), “Servizi finanziari e assicurativi” (+3,9%), “Bevande alcoliche, tabacco e droghe” (+3,2%), “Servizi di ristoranti e servizi di alloggio” (+2,8%), “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+2,5%), “Servizi di istruzione” (+2,0%), “Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione” (+1,7%), “Sanità” (+1,5%), “Ricreazione, sport e cultura” (+1,4%) e “Abbigliamento e calzature” (0,3%); sono in diminuzione le divisioni “Trasporti”(-0,6%),

“Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (-3,2%) e la divisione “Informazione e Comunicazione” (-3,9%).