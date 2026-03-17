Guastalla punta sul commercio

Un nuovo modello di sviluppo per il commercio locale, basato sulla collaborazione e sull’innovazione. Giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21:00, la Sala Antico Portico di Palazzo Ducale ospiterà l’incontro pubblico “Nuovo slancio al Commercio”, un momento cruciale per il futuro economico di Guastalla.

Al centro della serata la presentazione dello studio di fattibilità per l’attivazione degli Hub del Commercio – l’Hub Urbano del Centro Storico e l’Hub di Prossimità di via Pieve – e le nuove prospettive legate al bando regionale. Il progetto è il frutto di un percorso partecipato che ha visto lavorare fianco a fianco l’Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, CNA), le realtà locali come Guastalla Live, il Comitato Commercianti La Pieve e i singoli esercenti.

Il progetto parte con basi solide: sono già oltre 120 le adesioni raccolte tra i commercianti dei due distretti. Questo forte segnale di coesione ha permesso di ottenere il riconoscimento ufficiale dalla Regione Emilia-Romagna, un passo fondamentale che apre le porte a finanziamenti diretti per il territorio.

Il programma della serata

Durante l’evento di giovedì prossimo, l’architetto Ermanno Torre e Monica Maioli di CAT Confesercenti, che che hanno seguito il progetto, illustreranno nel dettaglio il percorso realizzato assieme ai commercianti e alle loro associazioni rappresentative per la stesura del “Programma di Sviluppo e Innovazione” dei due hub. Non si parlerà solo di strategia, ma di azioni concrete che il Comune intende finanziare candidandosi al prossimo bando regionale: opere pubbliche per migliorare la vivibilità e l’attrattività delle aree commerciali; contributi diretti agli esercizi commerciali per l’ammodernamento; interventi di valorizzazione del commercio di vicinato e marketing territoriale.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta, e dell’Assessore al Commercio, Gianluca Crema, che sottolineeranno l’importanza strategica di fare “sistema” per proteggere e rilanciare il cuore pulsante dell’economia cittadina.

“L’attivazione degli Hub è un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio,” ha detto l’assessore Crema. “Siamo pronti a trasformare queste idee in realtà grazie alle risorse regionali”.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, ai commercianti e ai residenti che vogliano conoscere da vicino le trasformazioni che interesseranno il centro e le frazioni nei prossimi mesi.

Cosa sono gli ?

Un’opportunità concreta per valorizzare il territorio attraverso la collaborazione tra Amministrazione Comunale, associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, CNA), realtà locali (Guastalla Live e il Comitato Commercianti La Pieve) e singoli esercizi commerciali.

Il riconoscimento ufficiale della Regione, arrivato anche grazie allo oltre 120 adesioni raccolte tra l’Hub Urbano del centro storico e l’Hub di Prossimità di Pieve, apre finalmente la strada ai bandi per i finanziamenti diretti per il territorio. I fondi, come abbiamo spiegato sopra, permetteranno di intervenire concretamente in ambiti strategici come: opere pubbliche, contributi agli esercizi commerciali e interventi di valorizzazione del commercio di prossimità.