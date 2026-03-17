Escursionista disperso rintracciato sano e salvo a Montespecchio di Montese

Nel pomeriggio di ieri è giunta al numero unico di emergenza 112, la segnalazione della scomparsa di un uomo di 74 anni, residente nel territorio modenese, che nella mattinata si era recato nei boschi dell’Appennino per cercare funghi senza fare ritorno a casa.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo e per l’ultimo contatto risalente alla mattinata nella zona di Pavullo nel Frignano.

Immediatamente la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha attivato le ricerche, coordinate sul territorio dai Carabinieri della Tenenza di Vignola, con il coinvolgimento dei presidi dell’Arma dell’area montana di Pavullo.

Le attività hanno consentito, nel corso della serata, di rintracciare l’escursionista nel comune di Montese, in località Montespecchio, dove è stato individuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Montese. Sul posto sono intervenuti anche personale sanitario del 118 e operatori del Soccorso Alpino, attivati per consentire il recupero dell’uomo in condizioni di sicurezza.

L’episodio si è concluso positivamente grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi ed al coordinamento tra Carabinieri e strutture di emergenza, che hanno permesso di individuare rapidamente la persona dispersa.