HomeBolognaConclusi gli interventi sui colli bolognesi per il ripristino dei danni causati...





Conclusi gli interventi sui colli bolognesi per il ripristino dei danni causati dall’alluvione del 2023

BolognaViabilita'
Tempo di lettura 1 min.

I lavori hanno riguardato le vie Monte Albano, Sabbiuno e delle Lastre

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Con la conclusione dell’intervento in via Monte Albano e la conseguente riapertura al traffico veicolare nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, in anticipo di circa una settimana rispetto alle previsioni, si sono conclusi i lavori di ripristino delle zone franate a causa dell’alluvione del 2023 e che hanno riguardato, appunto, via Monte Albano, oltre a via Sabbiuno all’altezza del civico 7 e via delle Lastre.

A questo punto, si può considerare concluso tutto il pacchetto di messa in sicurezza finanziato a seguito dell’alluvione 2023.

Nello specifico, l’intervento che ha riguardato via Monte Albano, per un costo di circa 52 mila euro, è stato realizzato in due fasi:

  • fase 1 : iniziata il 27 ottobre 2025 e terminata il 26 novembre 2025
  • fase 2 : iniziata il 09 febbraio 2026 e terminata il 13 marzo 2026 (in anticipo di 8 giorni)


I lavori di consolidamento, preceduti da lavori Enel ed Hera, in via di Sabbiuno all’altezza del civico 7, hanno avuto inizio il 1 settembre 2025, con riapertura al traffico veicolare della strada il 7 novembre 2025, per un ammontare dei costi di circa 170 mila euro.

Per quanto riguarda invece l’intervento in via delle Lastre, rientrante nella messa in sicurezza post alluvione e finanziato dal PNRR, è stato suddiviso in due lotti.
Il primo, che ha riguardato i lavori a valle per ripristinare la funzionalità della strada, è iniziato il 17 marzo del 2025 ed è terminato il 7 agosto 2025, con un importo complessivo del Quadro Economico di 355 mila euro.
Il secondo intervento, che ha riguardato i lavori a monte per il contenimento delle frane, dello scivolamento a valle dei massi e della vegetazione, oltre al ripristino del percorso naturalistico, ha avuto inizio lo scorso 8 ottobre 2025 e si è concluso il 10 marzo 2026, con importo complessivo del Quadro Economico 576.540 euro.

“La conclusione di questi interventi – è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari – rappresenta un altro passo importante nel percorso di messa in sicurezza nelle strade collinari avviato dopo l’alluvione del 2023, mentre proseguono  i lavori post alluvione 2024, che sono in carico alla CONSAP.
Lavoriamo con determinazione per restituire piena funzionalità alle strade e per garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi quotidianamente percorre queste vie. Il rispetto delle tempistiche, e in alcuni casi l’anticipo sulla tabella di marcia, è il risultato di una collaborazione efficace tra uffici comunali, imprese esecutrici e gestori dei servizi. Grazie a chi ha eseguito i lavori e ai cittadini per la pazienza nel sopportare i disagi dei cantieri”.

Nelle immagini alcuni degli interventi effettuati

















Redazione 1

Ultime notizie