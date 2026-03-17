Con ‘titolo Non ti scordar di me’ prosegue la stagione dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER

Con ‘il viaggio musicale nella magia dell’opera’ dal titolo Non ti scordar di me protagonista il Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti diretto da Giulia Manicardi giovedì prossimo 19 marzo prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il concerto – un omaggio a Luciano Pavarotti – vede sul palco anche il mezzosoprano Daniela Pini, il tenore Alfonso Zambuto e il M° Fabrizio Milani al pianoforte.

Non ti scordar di me si presenta come un concerto classico nella forma, durante il quale si alterneranno ad arie accompagnate dal coro, brani tra i più famosi del repertorio lirico della canzone italiana e napoletana, che sapranno coinvolgere il pubblico in un crescendo di melodie conosciute e accattivanti, con molteplici richiami alla bellezza degli anni passati.

Il concerto si inserisce a pieno diritto nei festeggiamenti per ricordare il Maestro Luciano Pavarotti, infatti il programma presenterà arie e duetti celeberrimi resi immortali dal Maestro. A dare voce alla serata celebrativa avremo il giovane e promettente tenore Alfonso Zambuto, il mezzosoprano Daniela Pini e il Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti, diretti dal M° Giulia Manicardi con al pianoforte il M° Fabrizio Milani.

Biglietti da € 18 a € 16

Orari biglietteria: il mercoledì dalle 10:00 alle 12:30; negli orari di apertura della cassa per la programmazione cinematografica compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni; il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 19:00.

Vendita online su www.vivaticket.it

Prenotazioni all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com e al numero 0536 943010