Al Teatro Duse Elio Germano e Teho Teardo con ‘La guerra com’è’

S’intitola ‘La guerra com’è’ ed è tratto dal libro ‘Una persona alla volta’ del fondatore di Emergency, Gino Strada, lo spettacolo che Elio Germano e il musicista Teho Teardo porteranno in scena dal 20 al 22 marzo (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna.

Si tratta di un’esperienza di teatro civile volto a raccontare guerra, diritti e umanità, ma anche il viaggio avventuroso e appassionato tra esperienze vissute in prima linea, riflessioni sul diritto universale alla salute e sulla forza di chi ha girato il mondo con lo scopo di salvare vite umane e lottare per i diritti negati.

“Un libro forte e semplice nel linguaggio – sottolinea Germano – che restituisce la voce di Gino, il modo di dire le cose di una persona molto competente che ha vissuto esperienze importanti e non può fare a meno di raccontarle, senza retorica. Il racconto di chi la guerra l’ha vissuta dalla parte di chi ricuce, di una persona che non è interessata ai colori degli schieramenti, ma a rimettere insieme pezzi di umanità scomposta, è una cosa forte e rivoluzionaria in questo momento storico. L’idea comune con Teardo, in questo spettacolo, è stata quindi farsi strumento affinché le parole di Gino Strada vengano ascoltate da più persone possibili”.