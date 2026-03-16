Servizio Civile Universale 2026 nei Comuni Modenesi Area Nord

È stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale 2026, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano dedicare un anno al servizio della comunità, acquisendo al tempo stesso competenze utili per il proprio percorso personale e professionale.
Attraverso i progetti promossi dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, i ragazzi e le ragazze selezionati potranno svolgere attività in diversi ambiti di interesse pubblico: cultura, educazione, servizi sociali, politiche giovanili e inclusione.
Le opportunità sul territorio
I giovani volontari potranno svolgere il servizio presso diverse sedi dell’Area Nord, tra cui:
- biblioteche e musei, con attività di promozione culturale;
- nidi e servizi per l’infanzia;
- scuole del territorio;
- servizi socio-assistenziali e centri educativi;
- uffici comunali
Durata e compenso
Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi e prevede:
- 25 ore settimanali di attività distribuite su 5 giorni;
- un assegno mensile di 519,47 euro;
- un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva riconosciuta a livello nazionale.
Come partecipare
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL):
https://domandaonline.serviziocivile.it/
Per accedere è necessario possedere SPID (è possibile rivolgersi ai punti di facilitazione digitale tel. 0535621466)
Scadenza per la presentazione delle domande:
8 aprile 2026 alle ore 14:00
Informazioni
Per informazioni sui progetti e sulle modalità di candidatura è possibile consultare il sito dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord oppure contattare l’Ufficio Politiche Giovanili:
0535 53807
luca.barbieri@unioneareanord.mo.it
Il Servizio Civile rappresenta un’occasione importante per mettersi in gioco, conoscere da vicino i servizi del territorio e contribuire alla crescita della propria comunità.