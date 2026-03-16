Servizio Civile Universale 2026 nei Comuni Modenesi Area Nord

È stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale 2026, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano dedicare un anno al servizio della comunità, acquisendo al tempo stesso competenze utili per il proprio percorso personale e professionale.

Attraverso i progetti promossi dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, i ragazzi e le ragazze selezionati potranno svolgere attività in diversi ambiti di interesse pubblico: cultura, educazione, servizi sociali, politiche giovanili e inclusione.

Le opportunità sul territorio

I giovani volontari potranno svolgere il servizio presso diverse sedi dell’Area Nord, tra cui:

biblioteche e musei , con attività di promozione culturale;

, con attività di promozione culturale; nidi e servizi per l’infanzia ;

; scuole del territorio ;

; servizi socio-assistenziali e centri educativi;

e centri educativi; uffici comunali

Durata e compenso

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi e prevede:

25 ore settimanali di attività distribuite su 5 giorni;

distribuite su 5 giorni; un assegno mensile di 519,47 euro ;

; un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva riconosciuta a livello nazionale.

Come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL):

https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per accedere è necessario possedere SPID (è possibile rivolgersi ai punti di facilitazione digitale tel. 0535621466)

Scadenza per la presentazione delle domande:

8 aprile 2026 alle ore 14:00

Informazioni

Per informazioni sui progetti e sulle modalità di candidatura è possibile consultare il sito dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord oppure contattare l’Ufficio Politiche Giovanili:

0535 53807

luca.barbieri@unioneareanord.mo.it

Il Servizio Civile rappresenta un’occasione importante per mettersi in gioco, conoscere da vicino i servizi del territorio e contribuire alla crescita della propria comunità.