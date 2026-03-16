Scontro tra due camion nella galleria Monte Mario a Sasso Marconi

Poco dopo le 13:30 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti lungo l’autostrada A1, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, per un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Monte Mario.

Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi pesanti: uno dei conducenti – un 48enne – ha perso la vita; l’altro ha riportato ferite non gravi. Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono intervenute due squadre, supportate dall’autogru inviata dalla sede centrale.

Il traffico è stato interrotto in direzione Nord per consentire le complesse manovre dei soccorritori e i rilievi di rito. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade.

