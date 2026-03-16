Reggio Emilia: 34enne denunciato dopo una furiosa lite sotto i portici della stazione

Nel corso della notte tra il 14 e il 15 marzo, la presenza coordinata della pattuglia della Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce e dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’Operazione “Strade Sicure” si è dimostrata cruciale per prevenire l’aggravarsi di una situazione potenzialmente pericolosa nei pressi della storica stazione ferroviaria del capoluogo.

Un intervento tempestivo e condotto con grande professionalità ha scongiurato conseguenze più gravi per la sicurezza pubblica. Tutto ha avuto origine verso le 23:30, quando i militari in servizio di ordine pubblico hanno notato due individui coinvolti in una lite accesa sotto i portici di piazzale Guglielmo Marconi. Operando immediatamente per riportare la situazione alla calma, i militari hanno separato i due uomini e cercato di ristabilire l’ordine. Tuttavia, dopo un apparente ritorno alla tranquillità, il 34enne protagonista dell’incidente ha colpito con una violenta testata al volto il suo contendente, un uomo di 54 anni. Quest’ultimo ha reagito sferrando un pugno nel tentativo di difendersi.

I militari sono intervenuti fisicamente per separare i due uomini. Mentre il 54enne collaborava immediatamente con le autorità, il 34enne continuava a opporre resistenza, tentando di tornare a contatto con l’altro individuo e spintonando gli operatori. Nel caos del momento, l’uomo ha cercato di afferrare il manganello in dotazione a uno dei militari, senza riuscirci grazie alla rapida reazione di questi ultimi. Nonostante fosse stato allontanato dall’altro contendente, il soggetto continuava a inveire e a mostrarsi agitato ogni volta che lo avvistava in lontananza. Vista la gravità della situazione e l’impossibilità di placare l’aggressore sul posto, i militari hanno provveduto ad accompagnarlo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia per ulteriori accertamenti.

Gli operatori hanno raccolto elementi sufficienti per denunciarlo alla Procura reggiana, ipotizzando il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, identificato come un 34enne di origine gambiana e senza fissa dimora, è stato deferito alla Procura di Guastalla diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni. Le indagini preliminari sul caso continueranno con ulteriori approfondimenti investigativi per valutare la necessità dell’esercizio dell’azione penale.