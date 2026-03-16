Referendum giustizia, martedì 17 marzo incontro a Sassuolo del Comitato per il NO

Ancora un incontro promosso dal Comitato società civile Vota NO del distretto ceramico in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 (Legge Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati). L’incontro è previsto martedì 17 marzo, ore 20.45 presso la Camera del Lavoro di Sassuolo (piazza Tien An Men, 21).

Intervengono l’avvocato Mauro Sentimenti portavoce del Comitato modenese società civile Vota NO, la deputata Pd Maria Cecilia Guerra, la deputata M5S Stefania Ascari, Paolo Trande consigliere regionale AVS, Paola Campilongo sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, Helena Giannini ,studentessa e rappresentante dell’Unione degli universitari presso Unimore . Presiede Valentina Montorsi coordinatrice Cgil Sassuolo

Nell’incontro verranno illustrate le ragioni per votare NO al referendum del 22 e 23 marzo, in difesa della Costituzione e dell’indipendenza della magistratura dal potere politico , garanzia dei diritti di tutti i cittadini e lavoratori (come è successo col recente provvedimento della Procura della Repubblica di Milano contro Deliveroo, azienda messa sotto controllo giudiziario e accusata di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di 3 mila rider a Milano e di 20 mila in Italia. Lavoratori con paghe da fame e trattati da schiavi).