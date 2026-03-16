Referendum 22-23 marzo 2026, quello che c’è da sapere per esercitare il proprio diritto di voto

Le cittadine e i cittadini potranno recarsi alle urne per votare il Referendum costituzionale, domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15, presentandosi nella propria sezione elettorale con un documento di identità (vale qualsiasi documento di identificazione con fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione) e la tessera elettorale.
Qui tutte le informazioni: https://informazioni.comune.bologna.it/elezioni/referendum-22-23-marzo-2026
In vista del voto, il Comune di Bologna ha previsto aperture straordinarie di alcuni Uffici comunali di prossimità per favorire il rilascio delle tessere elettorali – anche in caso di richiesta duplicato per smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi sulla tessera – dando contestualmente l’opportunità di sostituire le Carte d’Identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) con la CIE (Carta identità elettronica).
Di seguito le aperture straordinarie, dedicate esclusivamente al rilascio della tessera elettorale e alla sostituzione delle carte cartacee, ad accesso libero, senza appuntamento:
- piazza Liber Paradisus: da martedì 17 a sabato 21 dalle 8 alle 18; domenica 22 dalle 7 alle 23; lunedì 23 dalle 7 alle 15;
- piazza Maggiore, Borgo Panigale-Reno (via Battindarno, 123), Porto-Saragozza (via Pier De’ Crescenzi, 14), San Donato – San Vitale (piazza Spadolini, 7), Savena (via Arno, 26): da martedì 17 a sabato 21 dalle 8.15 alle 18; domenica 22 dalle 7 alle 23; lunedì 23 dalle 7 alle 15.