Referendum 22-23 marzo 2026, quello che c’è da sapere per esercitare il proprio diritto di voto

Le cittadine e i cittadini potranno recarsi alle urne per votare il Referendum costituzionale, domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15, presentandosi nella propria sezione elettorale con un documento di identità (vale qualsiasi documento di identificazione con fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione) e la tessera elettorale.

Qui tutte le informazioni: https://informazioni.comune.bologna.it/elezioni/referendum-22-23-marzo-2026

In vista del voto, il Comune di Bologna ha previsto aperture straordinarie di alcuni Uffici comunali di prossimità per favorire il rilascio delle tessere elettorali – anche in caso di richiesta duplicato per smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi sulla tessera – dando contestualmente l’opportunità di sostituire le Carte d’Identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) con la CIE (Carta identità elettronica).

Di seguito le aperture straordinarie, dedicate esclusivamente al rilascio della tessera elettorale e alla sostituzione delle carte cartacee, ad accesso libero, senza appuntamento: